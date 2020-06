Bakıda polis əməkdaşları yaşlı qadına kömək ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Süleyman Rəhimov küçəsi ilə, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsinin kəşisməsində 50-55 yaşlı qadın yerə yıxılaraq yüngül xəsarət alıb. Bunu görən ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşları dərhal onu qaldırıb, torpağa bulaşmış ayaqlarını yuyublar.(Unikal.org)

