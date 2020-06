Nazilə Səfərli çəkiliş anı əmisinin ölüm xəbərini aldı - VİDEO

Tanınmış teleaparıcı Yeganə Cansail ARB TV-nin efirində yayımlanan “Ona qalsa” verilişinin kadr arxası görüntülərini qeydə alıb. Bu zaman həmkarı Nazilə Səfərliyə ailəsindən zəng daxil olub.



Belə ki, aparıcı Nazilə Səfərliyə gələn zəng onu kamera qarşısındaca məyus edib və o göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Onun Rusiyada yaşayan əmisinin ölüm xəbəri hər kəsi kövrəldib.



Bütün bunlara baxmayaraq tanınmış teleaparıcı Nazilə Səfərli bu ağır durumda hazırlaşaraq canlı efirə çıxıb.



Həmin görüntüləri oxuculara təqdim edirik:

