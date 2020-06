Sərt karantin rejimi bu rayonun kəndlərinə aid deyil - RƏSMİ

“Sərt karantin rejimi Lənkəran şəhərinin yalnız özündə tətbiq ediləcək. Amma Lənkəran rayonunun digər kəndlərində sərt karantin rejimi tətbiq olunmayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) şöbə rəisi Kamran Əliyev Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib.

“Bununla yanaşı İsmayıllı, Yevlax, Salyan və Kürdəmir rayonlarının bütün ərazilərində sərt karantin rejimi tətbiq olunduğuna görə bu qadağa həmin rayonların kəndlərini də əhatə edəcək”, - o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.