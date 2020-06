Çimərliklərdə növbə tutmaq üçün yeni icazə sistemi qurulur

"Çimərliklərdə növbənin tənzimlənməsi üçün "ASAN Xidmət" və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən yeni sistem qurulur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində deyib.

"Çimərliklərlə bağlı növbə tutmaq üçün yeni sistem hazırlanır. Sistem Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təqdim etdiyi çimərliklərin siyahısı əsasında fəaliyyət göstərəcək", - o bildirib.



