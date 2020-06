“Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonlarının sakinləri sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olunmazdan əvvəl digər rayonlara getməyə cəhd göstərirlər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) şöbə rəisi Kamran Əliyev Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib.

“Adıçəkilən yerlərin sakinləri bunu nəzərə alsınlar ki, başqa yerə gedə bilməzlər. Onlar postlardan geri qaytarılacaq”.

