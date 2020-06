“Qarabağ” “Səbail”lə keçiriləcək yoxlama oyunun başlama saatı açıqlanıb.

Metbuat.az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, iyunun 13-də keçiriləcək görüş saat 19:30-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” bundan əvvəl “Sabah”la qüvvəsini sınayıb və 5 cavabsız qolla qalib gəlib. “Səbail” isə “Zirə” ilə heç-heçə edib - 2:2

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.