Əyləncə mərkəzlərinin açılması yoluxma hallarının nəzarətdən çıxmasına səbəb ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) Yoluxucu xəstəliklər üzrə İşçi qrupunun rəhbəri, infeksionist Vasif Əliyev Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində deyib.

Onun sözlərinə görə, hələki bununla bağlı qərar yoxdur: “Mövcud durum buna icazə vermir”.

