Allahşükür Paşazadənin həkim qızı ilk dəfə efirdə - VİDEO

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin qızı Vəfa Paşazadə ilk dəfə efirə çıxıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, "Şou ATV" proqramında qonaq olub. V.Paşazadə Xalq artisti Elmira Rəhimovaya həsr edilən verilişə gəlib.

İxtisasca cərrah olan V.Paşazadə həkim-dietoloq və klinik-psixoloq kimi fəaliyyət göstərdiyini söyləyib. O bildirib ki, ilk dəfədir efirə qatılır və çox həyəcanlıdır.

Aparıcı Hacı Nuran Hüseynov Vəfa Paşazadənin xeyriyyəçi olduğunu deyib.

