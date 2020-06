Bəzi təşkilatların işə başlama vaxtı dəyişə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatının rəhbəri Elgin Həbibullayev Nazirər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində bildirib. '>

Onun sözlərinə görə, bu dəyişiklik günün pik saatlarında işə gəlmə zamanı ictimai nəqliyyatda sıxlığın aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulur: "Bu məsələ hazırda Operativ Qərargahda müzakirə olunmaqdadır. Ona görə də ola bilsin ki, müxtəlif təşkilatlar fərqli saatlarda işə başlasınlar”.

