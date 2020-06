Karantin cərimələri hansı halda silinə bilər? - RƏSMİ

İcazə portalı və Daxili İşlər Nazirliyinin informasiya sistemi bir-biri ilə tam inteqrasiya olunub. İcazə portalına şəxsin icazəsi düşübsə, nazirliyin sisteminə də düşür və polislər planşet vasitəsilə bunu görürlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində deyib.



Onun sözlərinə görə, icazə sistemi mütəmadi olaraq yoxlamalardan keçirilir ki, hansısa neqativ hal baş verməsin.



“Sistemdə şəxsin icazəsi varsa, aktivdirsə, ona karantin müddətində icazə verilmiş sayılır. Texniki səbəbdən bu görünməyibsə, cərimə yazılıbsa və əgər araşdırılıb təsdiqini taparsa, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən cərimə silinə bilər. Lakin fikrimcə, indiyədək belə texniki xəta yaşanmayıb”.



Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polis polkovniki Kamran Əliyev isə qeyd edib ki, vətəndaşların hərəkəti üçün məlumatlar portalda aşkarlanmırsa, bu, artıq karantin rejiminin pozulması hesab olunur.



“Portal yoxlanılarkən vətəndaşın özünə də göstərilir. Belə hallar var idi ki, həmin şəxs barədə protokol tərtib edildikdən 15-20 dəqiqə, bəzən 1 saat sonra məlumatlar daxil edilirdi. Biz deyə bilmərik ki, həmin şəxsin işlədiyi təşkilatın rəhbərliyi informasiyanı gec yükləyib, ya da onu işə tez çağırıb. Bu halda inzibati material ləğv edilə bilməz. Çünki polis onu saxlayarkən, haqqında məlumat portalda olmayıb. Lakin bəzi şəxslər bildirmişdi ki, onlar haqqında müraciət daxil edilib, sonra silinib və 1 saat sonra yenidən daxil edilib. Bu, əgər texniki problemlə bağlıdırsa, bunu təsdiq edən sənəd təqdim edilərsə, qərar ləğv oluna bilər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.