Sosial şəbəkələrdə Rəqsanə İsmayılovanın müğənni qızı Aysunun Bakıda ağır yol qəzasında yaralandığı, bu dəqiqələrdə xəstəxanaya aparıldığı haqqında xəbərlər paylaşılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rəqsanə bu xəbərləri təkzib edib. Belə ki, o, qızının qəzaya uğraması xəbərinin yalan olduğunu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.