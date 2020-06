Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən 6 klub növbəti dəfə yoxlama oyunları keçirəcək.

Metbuat.az bildirir ki, günün iki qarşılaşması eyni saatda – 19.00-da, sonuncusu isə 19.30-da start götürəcək.

13 iyun

Yoxlama oyunları

19:00. "Neftçi" - "Qəbələ"

"Bakcell Arena"

19:00. "Sabah" - "Zirə"

"Əlincə Arena"

19:30. "Qarabağ" - "Səbail"

Tofiq Bəhramov adına Respubliika Stadionu

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.