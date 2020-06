Son günlər qalmaqalları ilə məşhur olan tanınmış aktrisa Pərvin Abıyeva yenə gündəmdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videoda Pərvinin açıq-saçıq rəqs etdiyi görünür. İzləyicilərin Pərvinin bu videosuna münasibəti bir mənalı olmayıb.Onlar aktrisanı tənqid ediblər

Sözügedən videonu təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.