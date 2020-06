Əfqanıstanın qərbində yerləşən Qor əyalətində “Taliban” hərəkatının üzvlərinin hücumu nəticəsində hüquq-mühafizə orqanlarının azı 7 əməkdaşı ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə əyalət polisi məlumat yayıb. Məlumata görə, “Taliban” silahlıları əyalətin Pasaband qəsəbəsindəki nəzarət-buraxılış məntəqəsinə hücum ediblər.

Hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat yayılmayıb. (sondakika.com)

