Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin hakimi Əflatun Qasımov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun bu gün uzun sürən xəstəlikdən vəfat etdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Ə.Qasımov 2008-ci ildən Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin hakimidir. O, Beynəlxalq Bankın sabiq sədri Cahangir Hacıyevin də məhkəmə işinə baxıb.

Allah rəhmət eləsin.

