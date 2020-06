Ötən ay metrodan istifadə edənlərin sayı aprelə nisbətən artıb.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, mayda 5,3 milyon nəfər metrodan istifadə edib.



Qeyd edək ki, apreldə koronavirus pandemiyasının daha geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə “Bakı Metropoliteni” QSC fəaliyyətini dayındırmışdı.

