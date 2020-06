Sərt karantin günlərində fəaliyyət göstərəcək apteklər - SİYAHI

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah sərt karantin günlərində fəaliyyət göstərəcək apteklərin siyahısını açıqlayıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan Metbuat.az-averilən məlumata görə, 2020-ci il 14 iyun saat 00:00-dan 16 iyun saat 06:00-dək Bakı, Gəncə, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərinin, Abşeron, Yevlax, İsmayıllı, Kürdəmir və Salyan rayonlarının ərazisində tətbiq olunan sərtləşdirilmiş karantin rejimi zamanı yalnız ünvana çatdırılma xidməti göstərməklə apteklərin fəaliyyətinə icazə verilib.

Qeyd olunan 9 şəhər və rayonun sakinləri apteklərdən dərman vasitələrini sifariş vermək üçün (012) 914 və *7700 “Qaynar Xətt”inə və www.aptekonline.az internet səhifəsinə müraciət edə bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.