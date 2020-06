"Neftçi" komandasının futbolçusu Stiven Monroz zədələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 30 yaşlı fransalı hücumçu "Qəbələ"yə qarşı keçirdikləri yoldaşlıq görüşündə xəsarət alıb.

Onun yerinə 20-ci dəqiqədə meydana Mirabdulla Abbasov daxil olub.

Qeyd edək ki, hazırda "Qəbələ" 1:0 hesabı ilə öndədir.

