ABŞ hərbçiləri daha başqa ölkələri bərpa etməyəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib.

O, qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatların hərbçiləri bundan sonra "yad münaqişələri həll etməyəcəklər”.

