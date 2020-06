Hindistanda son sutkada 11 989 nəfər koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə və Ailə Rifahı Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ölkədə son sutkada infeksiyadan 301 nəfər ölüb. Bununla da Hindistanda COVID-19-a yoluxanların sayı 320 922-yə, pandeymiya qurbanlarının sayı isə 9 195 nəfərə yüksəlib.

Hindistanda 149 348 pasiyent xəstəxanada müalicə olunur. Koronavirusa yoluxan 162 378nəfər sağalıb.

