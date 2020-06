Yevlaxda sərtləşdirilmiş karantinin ilk günü - FOTO

Bu gündən etibarən 16 iyun saat 06:00-dək Bakı, Gəncə, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərinin, Abşeron, Yevlax, İsmayıllı, Kürdəmir və Salyan rayonlarının ərazisində sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 9 şəhər və rayonda bütün iş, xidmət və ticarət sahələri üzrə fəaliyyət, eyni zamanda, ictimai nəqliyyatın və avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb. Sakinlərin yaşayış yerlərini tərk etməsi qadağan olunub.



Sərtləşdirilmiş karantin rejiminin ilk günündə sükuta qərq olan Yevlaxdan yeni görüntüləri təqdim edirik:





















