Bollivudun məşhur aktyoru, teleaparıcı Suşant Singh Radcput intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hindistanın NDTV telekanalı məlumat yayıb.



34 yaşlı aktyorun cəsədi Mumbaydakı evində tapılıb. Polis onun ölümü ilə əlaqədar istintaqa başlayıb.

Aktyorun hansı səbəbdən canına qəsd etdiyi hələlik bilinmir. Araşdırma apaılır.

