Qaradağ rayonu Səngəçal qəsəbəsində sərt karantin qaydalarını pozaraq çimərliyə gedən 8 nəfər müəyyən edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-in Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, həmin şəxslər Qaradağ Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cəzalandırılıblar.

