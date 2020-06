Bakı sakinləri karantin rejiminə nəzarət edən polislərə dəstək olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Röyanın ifasındakı "Polismen” mahnısını səsgücləndirici ilə küçəyə yayan sakinlər, eyni zamanda onu birağızdan səsləndiriblər. Həmin dəqiqələrdə küçədən karantin qaydalarına nəzarət edən polislər keçib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

