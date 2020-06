Türkiyədə zəlzələ zamanı 10 ev dağıldı, yaralılar var

Türkiyənin Bingöl vilayətində baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsinə iki kənddə 10 ev dağılıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bingöl valisi Kadir Ekinci bildirib.



Onun sözlərinə görə, dağıntılar altında qalan vətəndaşlar xilas edilib, ölüm faktı qeydə alınmayıb. Hazırda zəlzələ bölgəsində xilasetmə işləri davam etdirilir.



KİV-in yaydığı məlumata əsasən, zəlzələ zamanı 9 nəfər xəsarət alıb.



Qeyd edək ki, bu gün Türkiyənin Bingöl vilayətində 5,7 bal gücündə zəlzələ olub.

