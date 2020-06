Üçüncü dəfə evlənən azərbaycanlı aparıcı ikinci dəfə ata oldu - FOTO

Məşhur teleaparıcı Azər Zahid yenidən ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azər sosial media hesabında məlumat verib. O, yeni doğulan körpəsinin fotosunu paylaşaraq “Xoş gəldin” şərhini yazıb. Teleaparıcının qızı dünyaya gəlib. O, qızına Səma adını verib.

Qeyd edək ki, A.Zahid üçüncü dəfə ailə həyatı qurub. O birinci dəfə aparıcı Vüsalə Əlizadə ilə evlənib. Cütlüyün bu nikahdan Dilək adlı qız övladı var.

Daha sonra Azər Vüsalə ilə boşanraq Nəcibə adlı xanımla evlənib. Onunla da boşanan teleaparıcı İlahə adlı xanımla ailə qurub. Toya isə Azər qatılmayıb.(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.