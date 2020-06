Virusa yoluxan azərbaycanlı həkimdən ürək parçalayan sözlər: "Xahiş edirəm, bizə inanın..."

"Bugünkü 387 nəfərin içində mən də varam. Və ciyərlərimdə vəziyyət heç də yaxşı deyil".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının həkimi Nicat Əzimli sosial şəbəkədəki hesabında yazıb.

O, koronavirusa inanmayanlara müraciət edərək bildirib:

"Hər bir ehtimalı nəzərə alaraq, sizə bir mesajı çatdırmağı özümə borc bilirəm. Xahiş edirəm, bizə inanın, insanlara "bu virus yoxdur" deyib, onları çaşdırmayın. Həkimlərə sayğı göstərin. Unutmayın, sizin üçün həyatımızı riskə atmışıq. İnşallah, görüşmək ümidi ilə".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.