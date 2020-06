Günün ulduz falı - 15 İYUN

Qoç - Mühüm qərarları müzakirə etmək, çətin problemlərin və müşkül məsələlərin həllini tapmaq üçün əlverişli zamandır. İntellektual potensialınız yüksəkdir. Ağır vəziyyətdən çıxış yolu tapacaqsınız.

Günün ikinci yarısında planlaşdırılmamış səfər, yaxın qohumlar və ya dostlardan birinin işləri ilə bağlı harasa yollanmaq zərurəti yarana bilər.

Yaşlı qohumlarla ünsiyyət üçün əlverişli zamandır. Onların təcrübəsindən yararlana bilərsiniz. Gəlirlərin məbləği çox olmayacaq. Alış-verişdə bədxərclik etməyin. Axşam saatlarında yaranan ideyalar sərfəlidir.



Buğa - Günün ilk yarısı o qədər də uğurlu deyil. Emosional fon əlverişsizdir. İstənilən problemi həlli mümkünsüz, hər maneəni keçilməz saymayın. Mühüm qərarların qəbulu üçün münasib zaman deyil.

Maliyyə və əmlakla bağlı məsələləri günün ikinci yarısında tanışlar, şəriklərlə müzakirə etməyin. Mübahisə, ixtilaf riski böyükdür.

Axşam saatlarına yaxın mənfi təmayüllərin təsiri azalacaq. Situasiya stabilləşəcək. Axşam saatları sizi yaxşı xəbərlər və son vaxtlar darıxdığınız insanla görüşlə sevindirəcək. Qonaq qəbul etmək olar.

Əkizlər - Yeni layihə, iş və təşəbbüs üçün pis gün deyil. Dostlar və həmfikirlərlə ünsiyyət sizdə xoş təəssürat yaradacaq. İdeyalarınız dəstəklənəcək, təklifləriniz uzun-uzadı müzakirələr olmadan qəbul ediləcək.

Ailə üzvlərinin qəlbini qırmayın.

Günün ikinci yarısında işlər çox olsa da, çətin vəziyyətə düşmüş insanlara yardım edin. Yaxşı işləriniz diqqətdən kənarda qalmayacaq. Çoxdan bəri rəğbətini qazanmağa çalışdığınız insanın diqqətini axşam saatlarında cəlb edə bilərsiniz.

Səfər və səyahət uğurlu alınacaq.

Xərçəng - Əla gündür. Müsbət təmayüllərin təsiri artacaq. Yaşamın bir çox sahələrində yaxşı dəyişikliklər ola bilər. Hər şey prioritetlərin seçimindən asılılır. Məqsədə və hədəfə doğru konkret, səbatlı addım atmağın zamanıdır.

Çoxdan bəri planlaşdırığınız işin gerçəkləşdirilməsinə günün ikinci yarısında başlaya bilərsiniz. Maraqlı görüşlər, yeni tanışlıqlar istisna deyil.

Əks cinsin mənsubu sizinlə maraqlanır.

Günün ikinci yarısı yaxın ətrafınızdakı insanlar sizi dəstəkləyəcəklər. Ən cəsur, ilk baxışdan ekstravaqant təsir bağışlayan ideyalarınızı onlarla bölüşə bilərsiniz. Diqqətli, qayğıkeş olun.



Şir - Sakit, xoş, rahat gündür. Böyük uğurlara nail ola bilməyəcəksiniz. Amma ağır problemlər də yaranmayacaq. Dostlarla ünsiyyət əhvalınızı yaxşılaşdıracaq. Müzakirələr və diskussiyalar zamanı faydalı məlumatlar əldə edə bilərsiniz.

Kiçik gəlirlər olacaq.

Günün ikinci yarısı müstəqil layihə, problemlərin həllinə yaradıcı yanaşma üçün əlverişlidir. Yaradıcılıq potensialının səviyyəsi yüksəkdir. Səhhətinizdə problemlər yaranmayacaq. Ailə və məişət qayğılarının öhdəsindən gəlmək üçün səy göstərin.

Axşam saatlarında ifrat yorğunluq olmayacaq.

Qız - Emosional fon əlverişsizdir. Əhvalınızın pozulması, kiçik məsələlərə görə yaxınlarla mübahisələr istisna deyil. İşdə həmkarlarla sərt davranmayın, rəhbərliyin tapşırıq və tövsiyyələrinə aqressiv reaksiya verməyin.

Günün ikinci yarısında pozitiv olsanız, daha ciddi nailiyyətlər əldə edə bilərsiniz. Planlaşdıırlmamış xərclər, maliyyə itkiləri olsa da, büdcənizə ağır zərbə dəyməyəcək. Axşam saatları dostlarla görüş, romantik təmaslar üçün əlverişlidir. İş, karyera və əmlakla bağlı ciddi nüansları müzakirə etməyin.

Tərəzi - Ehtiyatlı, sayıq olmağın gərəkdiyi gündür. Önəmli məsələləri müzakirə etməklə bahəm, çözmək lazımdır. Ən kiçik məsələyə, xırda detala görə münaqişə yarana bilər. Dəyər verdiyiniz insanla münasibətləri korlamayın. '>

Günün ikinci yarısında yola çıxmalı olacaqsınız. Bu sizdən vaxt və pul tələb edəcək. Nə istədiyinizi anlayan insanla axşam saatlarında qarşılaşacaqsınız. Həmin şəxs sizi dinləyəcək, yaxşı məsləhətlər verəcək.

Əqrəb - Yaxşı xəbərlər alacaqsınız. Çoxdankı arzularınızdan birini reallaşdıra bilərsiniz. Maliyyə fonu əlverişlidir. Alış-verişə, əyləncə və ya istirahətə pul ayırmaq olar. Yaddaqalan görüş, maraqlı insanla tanışlıq istisna deyil.

Günün ikinci yarısında intuisiya dadınıza çatacaq. Biznesdən uzaq olsanız belə, sərfəli anlaşma və ya sövdələşməyə nail ola bilərsiniz. Təmirə başlamaq, yaşam arealı üçün zəruri əşyaları almaq mümkündür.

Qətiyyətli və ötkəm olun. Yaramaz, ləyaqətsiz insanların qarşısından geri çəkilməyin.

Oxatan - Müsbət təmayüllərin təsiri artacaq. Uğurlu gündür. Rəğbət bəslədiyiniz insanlarla tərəfdaşlığı aktivləşdirin. Fəal olun, problemlərin həllində süst davranmayın.

Yeni romantik münasibətə başlamaqla yanaşı, kəsdiyiniz əlaqələri bərpa etmək olar. Həmin təmaslar əvvəlkilərdən yaxşı olacaq.

Axşam saatlarında yollandığınız məclis və ya yığıncaqda diqqət mərkəzində olacaqsınız. Bunun üçün səy göstərmək gərək deyil. İmiclə cəsur eksperimentlərin zamanıdır. Ekstravaqant əşyalar ala bilərsiniz.

Oğlaq - Adi, rutin işlərlə məşğul olun. Gündəlik məsələləri həll edin, qlobal saydığınız genişmiqyaslı layihəyə və ya ağır işə başlamayın. Yaşamınızda nəyisə köklü şəkildə dəyişmək məsləhət deyil. Seçdiyiniz istiqamətdə kiçik, ahəstə addımlarınızı atın.

Günün ikinci yarısında köhnə dostlarla ünsiyyət sizi sevindirəcək. Yeni tanışlıqlarda isə problemlər müsbət emosiyaları üstələyəcək.

Alış-verişdə mürəkkəb avadanlıq və məişət qurğuları almaq olar. Yaşamınızı yüngülləşdirəcək qacetlərdən yan keçməyin.

Axşam saatlırını sevdiyiniz insanla keçirin.

Dolça - Yaxınlarınızdan biri ilə bağlı önəmli məlumat ala bilərsiniz. Maliyyə çətinlikləri yaranacaq. Onların öhdəsindən gəlmək asan deyil. Hər şeyə rəğmən mürəkkəb situasiyadan çıxış yolu tapın.

Günün ikinci yarısında yeni işləri görmək gərəkdir. Həmin işlər çox vaxt və səylər tələb edir.

Yaşam potensialı yüksək, enerjiniz boldur. İdmanla da məşğul olmaq mümkündür. Axşam saatlarında gəzintiyə çıxmaq pis fikir deyil. Dəvət olunduğunuz tədbirdə yeni tanışlıqlar olacaq.

Balıqlar - Maraqlı, hadisələrlə bol gündür. Axşam saatlarına yaxın yorğunluq hiss edəcəksiniz. Lakin uğurlar və nailiyyətlər də bol olacaq. İşgüzar duyumunuz və intuisiyanız iti olmalıdır. Maliyyə, əmlak məsələlərini həll etmək olar.

Bədxərclik etməyin, pulları ağılla sərf edin.

Təhsil və bilik almaq üçün əlverişli zamandır.

Günün ikinci yarısında nüfuzlu insanlarla görüşmək, peşəkar fəaliyyətlə bağlı məsələləri müzakirə etmək olar.

Romantik münasibətlər baxımından axşam saatları münasib zamandır. Yaşamınızda köklü dəyişikliklər olmayacaq.

