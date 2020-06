Fazil Məmmədov koronavirusdan qorunmaq üçün bunları edir

Nazir vəzifəsindən kənarlaşdırıldığı son 3 il ərzində sağlamlığı ilə bağlı gündəmdən düşməyən eks-vergilər naziri Fazil Məmmədov "COVID-19" infeksiyasından qorunmaq üçün Bakıdakı malikanəsində özünü təcrid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaxın çevrəsinin Modern.az-a verdiyi məlumata görə, sabiq nazirin səhhəti əvvəlki illərlə müqayisədə çox yaxşıdır. Mütəmadi olaraq, sahibi olduğu Gəncə Beynəlxalq Hospitalında müayinələrdən keçir, həkimlərin tapşırıqlarına maksimum dərəcədə riayət edir.

Hazırda “Synergy Group” MMC şirkətlər qrupunda biznes fəaliyyətini davam etdirir. Məlum olduğu kimi, "Synergy Group” MMC şirkətlər qrupu hələ Fazil Məmmədov nazir postundaykən rəsmi olmasa da, de-fakto ona məxsus idi.

2010-cu ildə təsis edilmiş "Synergy Group” MMC Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ən iri özəl investisiya şirkətlərindən biridir.

“Synergy Group” MMC qeyri-neft sektorunda müxtəlif və inkişaf yönümlü şirkətlərdən ibarətdir.

"Synergy Group” istehsalat, tikinti, kənd təsərrüfatı, İKT, otelçilik, təhsil, səhiyyə və bank işi sahələri üzrə iri yatırımlar etməkdədir. Şirkətlərin böyük əksəriyyətinin Bakıdan kənarda yerləşməklə, regionların sosial-iqtisadi inkişafında mühüm paya malik olduğu bildirilir.

2018-ci ilin əvvəllərində Gəncə Beynəlxalq Hospitalında müalicə almış Fazil Məmmədovun sonrakı müalicəsinin Türkiyədə davam etdirilməsi qərara alınmışdı. F.Məmmədov 2018-ci ilin iyununda ambulans təyyarə ilə Türkiyəyə aparılıb. O "American Hastahanesi”nin professorları Orhan Bilge və Mustafa Keremin nəzarətində olub.

Müayinələr zamanı Fazil Məmmədovda pankreatit aşkarlanmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.