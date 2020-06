''Payızda koronavirus daha təhlükəli ola bilər'''- Türk pediatrdan AÇIQLAMA

Bütün dünyada, eləcə də ölkəmizdə payız aylarında koronavirusun növbəti dalğasının olacağı kimi fikirlər səsləndirilir.

Sentyabr-noyabr ayları ərzində meydana gələcək dalğaının indikindən daha riskli olacağı kimi də iddialar mövcuddur.

Maraqlıdır, payız aylarında ikinci-üçüncü dalğanın yaranmasına səbəb nə olacaq?



Ümumiyyətlə bu kimi fikirlər nə dərəcədə əsaslıdır?

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə danışan REACT-C19 layihəsi çərçivəsində Azərbaycana gələn İzmir Tepecik Təhsil və Araşdırma xəstəxanasının pediatrı Nesiman Alılı da payızda virusun növbəti dalğasının gözlənildiyini və bunun ciddi təhlükələrə səbəb olacağını bildirib:

“Oktyabr ayında koronavirusun ikinci dalğasının yaranması ilə bağlı müxtəlif elmi faktorlar var. Belə ki, biz adətən payız aylarında viral xəstəliklərin artdığını müşahidə edirik. Qrip virusunda da dəfələrlə müşahidə etmişik ki, sentyabr-oktyabr aylarında artım daha çox olur.

“COVID-19” virusunun da payız aylarında geniş yayılacağı təqdirdə ciddi təhlükələrə səbəb olacağı düşünülür. Amma indi konkret olaraq bu barədə dəqiq nəsə demək, elmi araşdırmalar etmək olmaz. Ümumi olaraq qeyd edə bilərəm ki, həqiqətən də payız aylarında vəziyyyətin kritikləşməsi kimi ehtimallar var”.

