Türkiyə ordusu İraqda hərbi əməliyyatlar keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayımlayıb. Açıqlamada bildirilib ki, İraqın şimalındakı bölgələrdə başladılan hava əməliyyatında 81 hədəf məhv edilib.

Əməliyyata "Pəncə-Qartal" adı verilib.

Mənbə: Haberler.com

