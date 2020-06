"Ümid edək, amma vəziyyəti yaxşı deyil" - Tahir İmanov Bəhram Bağırzadənin vəziyyətindən danışdı / FOTO

COVİD 19-a yoluxan Əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin vəziyyəti ağır olaraq qalır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bəhram Bağırzadənin hal-hazır ki vəziyyəti ilə bağlı jurnalist Fərid Azəri "Facebook" səhifəsində məlumat verib.

"İndicə Tahir İmanov ilə danışdım. Bəhram Bağırzadənin vəziyyətində dəyişiklik yoxdur. O, əlavə açıqlama vermədi: "Xahiş edirəm, məni üzrlü hesab edəsiniz. Əlavə heç bir məlumat verə bilməyəcəyəm. Sadəcə, yaxşıya ümid edək, amma vəziyyəti yaxşı deyil" - o yazıb.

Qeyd edək ki, Bəhram Bağırzadənin müalicəsi birbaşa Azərbaycanın Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın nəzarətindədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.