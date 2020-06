Kliniki Tibbi Mərkəzin nəzdində fəaliyyət göstəcək modul tipli xəstəxanaya vakant yerlər elan edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, TƏBİB-dən verilən məlumata görə, maraqlanan namizədlər CV-lərini 01 iyul 2020-ci il tarixinədək [email protected] ünvanına “Modul xəstəxana” başlığı ilə göndərə bilərlər.

Kliniki Tibbi Mərkəzin nəzdində fəaliyyət göstəcək modul tipli xəstəxanaya100-dən çox vakant yer elan edilib. Xəstəxanaya tibbi heyətlə yanaşı, qeyri-tibbi heyət üçün də işçilər tələb edilir.

