Dortmund "Borussiya"sı hələlik Ceydon Sançonun transferi ilə bağlı təklif almayıb.



Metbuat.az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə kluba yaxın mənbələrdən "Kicker"ə məlumat verilib. "Borussiya" və Sanço arasında razılıq olduğu, klubun 100 milyon avro və ya daha yüksək təklif alacağı təqdirdə, 20 yaşlı futbolçunun ayrılmasına razılıq verəcəyi bildirilir.

