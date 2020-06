Ailəsi sığortadan pul alsın deyə 4 qatil tutdu, ağacdan asılmış vəziyyətdə tapıldı - ŞOK HADİSƏ / FOTO

Qeyri-adi intihar hadisəsi Hindistanda meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin paytaxtı Dehlidə bir nəfər ailəsinin sığortadan pul alması üçün özünü öldürüb. Qaurav Bansal adlı şəxsin xanımı polisə şikayət edərək ərinin evə qayıtmadığını bildirib. O, ərinin fevralda 8 min dollar borc aldığını, 4 min 500 dollar dolandırıldığını və bu səbəbdən depressiya müalicəsi aldığını deyib.

Polis axtarışlardan sonra Bansalın cəsədini paytaxtın başqa bir bölgəsində əlləri bağlı və ağacdan asılmış halda tapıb. Məlum olub ki, 35 yaşlı Bansal ailəsinin sığortadan pul ala bilməsi üçün özünü öldürmələrinə görə 4 qatil kirayə tutub. Həbs olunan şübhəlilərpolisə verdikləri ifadədə Bansalın onlarla sosial media üzərindən əlaqə qurduğunu deyiblər.

Bansal onu öldürmələri üçün 800 dollar verəcəyini və ailəsinin sığorta şirkətindən 13 min dollar alacağını qeyd edib.

Mənbə: Sondakika.com



