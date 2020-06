Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq edilməsi ilə bağlı rayonlara üz tutan paytaxt sakinlərinin geri qayıtması Bakı-Ələt postunda tıxaca səbəb olub.

Qaynarinfo xəbər verir ki, səhər saat 06:00-dan başlayaraq kilometrlərlə tıxac yaranıb.

Qeyd edək ki, Bakı-Quba və Bakı-Şamaxı istiqamətində də eyni vəziyyət hökm sürür.



