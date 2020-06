Hamını “Evdə qal”mağa səslədi - Qubaya istirahətə yollandı / FOTO

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Hande Harmancı sərt karantin günlərini Bakıdan kənarda keçirmək qərarına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ÜST rəsmisi Şimala yollanaraq, Qubada istirahət edib. O, olduğu istirahət mərkəzlərindən foto və video çəkərək sosial şəbəkədə paylaşıb.

Hande Harmancının bu addımı sosial şəbəkələrdə etirazla qarşılanıb.

Hande Harmancı sosial şəbəkədə yayılan şəkilləri ilə bağlı mətbuat üçün açıqlama yayıb.

ÜST ofisindən daxil olan mətində deyilir:

“Əziz dostlar,

Sosial mediada paylaşdığım və mənfi reaksiyaya səbəb olan şəkillərlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm.

Bildiyiniz kimi, COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar REACT-C19 layihəsini həyata keçiririk. Layihə çərçivəsində Türkiyədə təhsil almış və çalışan 19 azərbaycanlı həkim hazırda ölkənin müxtəlif rayon və şəhərlərinə səfər edərək, yerli həkimlərə kömək edirlər.

İyunun 13-də, həmin həkimlərlə birlikdə Quba və Qusar rayonlarına səfər etmişdik. Sosial mediada paylaşdığım şəkillər və video o zaman çəkilib.

Bu paylaşımı yanlış zamanda etdiyimi qəbul edirəm və buna görə sizdən üzr istəyirəm”.

