“Qadın kimi heç vaxt xoşbəxt olmadım” - Əminə KÖVRƏLDİ - VİDEO

ARB TV –nin “Hüseynova bacıları” verlişinin növbəti qonağı müğənni Əminə Şirin olub:

Müğəni qadın kimi xoşbəxt olmamağından danışaraq kövrəlib:

“Hər zaman deyirəm ki, insan olaraq çox xoşbəxtəm. Amma qadın olaraq o suala tam cavab verə bilmərəm. Bir insan yüz faiz xoşbəxtəm deyirsə, inanın ki, o insan hansısa psixoloqun pasiyentidir. Çünki, insan yüz faiz xoşbəxt olmur. Allah bir tərəfdən alanda, bir tərəfdən verir. Yenə insanlara inanmağa davam edirəm. Əgər bir insan güvənimdə məni doğurulmayıbsa, o demək deyil ki, acığını sizdən çıxmalıyam. Ən pis halda məni itirəcək. Ailə o qədər müqqədəsdir ki, onu heç nə ilə əvəz etmək olmaz”.



