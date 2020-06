Çində koronavirusa yoluxma hallarının sayı yenidən artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə pandemiyanın ikinci dalğasının episentri bu dəfə Pekin bazarı olub.

Bazarda yayılan infeksiya zamanı 106 yeni yoluxma qeydə alınıb. Ölkənin materik hissəsində 40 nəfər virusa yoluxub.

Qeyd edək ki, bu günə kimi Çində 83 221 nəfər koronavirusa yoluxub ki, onların 4634 nəfəri həyatını itirib, 78 min 377 nəfər isə sağalıb.

