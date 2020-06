Paytax ərazisində koronavirusa yoluxanların 12,7 faizi Yasamal rayonunun payına düşür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat koronavirusinfo.az saytında yerləşdirilib.

Yasamal rayonundan sonra ən çox yoluxma Bakının Xətai (12,2%), Binəqədi (12,1%), Sabunçu (12%) rayonları ərazisində qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.