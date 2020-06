ARB TV-nin “Ona qalsa” verilişinin növbəti qonağı müğənni Türkan Vəlizadə olub.

Müğənni çobanla ailə qura biləcəyindən danışıb:

“Çoban oğlanla ailə həyatı quraram. Özümüz üçün ferma tikərik. Bilirsiniz ki, hazırki duruma görə bizim işlərimiz dayanıb. Toylar yoxdur deyə qazanc yerimiz yoxdur. Əla olar, bizneslə məşğul olarıq. ”.



