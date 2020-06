İlham Əliyevdən mühüm SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının səhiyyə işçilərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az bildirir ki, sərəncamla Azərbaycanda səhiyyə sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Abdullayev Eldar Həmzəli oğlu

Ələkbərov Könül Fidayıl oğlu

Əliyev Maarif Murad oğlu

Əliyev Yusif Qəmət oğlu

Əliyeva Nərgiz Rafiq qızı

Hacıyev Eldar Şabulla oğlu

Həsənov Nəcəf İsa oğlu

İbrahimli Adil İsfəndiyar oğlu

İldırımzadə Nazim Əli oğlu

İsayeva Mehriban Musa qızı

Qarayeva Sürəyya Nəsirulla qızı

Quliyev Zabit Yəhya oğlu

Məmmədov Eldar Əbülfəz oğlu

Muştakov Şirin Ağaşirin oğlu

Sərvərov Əliyar Ənvər oğlu

Vəlizadə Cəbrayıl Mamay oğlu.

