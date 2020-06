"Parni iz Baku" komandasının daha bir üzvü koronavirusa yoluxdu - FOTO

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, "Planet parni iz Baku" komandasında çıxış edən aktyor Mehmet Emin Cəfər koronavirusa yoluxub.

Hazırda Türkiyədə yaşayan Mehmet Emin Cəfər sosial şəbəkədə əməkdar artist Bəhram Bağırzadə ilə fotosunu paylaşaraq "Sənə üzülürdüm, mən də sənin kimi koronavirusa yoluxdum. Allah ikimizə də şəfa versin" şərhini yazıb.

Daha sonra Mehmet Emin Cəfər saytımıza açıqlamasında ikinci dəfə koronavirusa yoluxduğunu deyib: "Birinci dəfə yüngül keçirdim, indiki ağırdır..."

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.