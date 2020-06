İyunun 19-u saat 11:00-da Milli Məclisin növbədənkənar plenar iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

İclasın gündəliyinə 13 məsələnin müzakirəsi daxil edilib.

