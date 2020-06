Bu gün daha 155 Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan ölkəyə gətirilib.

Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) Metbuat.az-a bildirilib ki, Dağıstanda olan 155 nəfər avtobuslarla Azərbaycana təxliyə olunub.

Azərbaycan vətəndaşlarının xarici ölkələrdən vətənə gətirilməsi prosesi davam edir.

