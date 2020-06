Azərbaycanın böyük sənətkarı, teatr və kino aktyoru Hamlet Xanızadənin ailəsinə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum aktyorun həyat yoldaşı Nailə Xanızadə uzun müddət davam edən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Hamlet və Nailə Xanızadə cütlüyünün iki qızı var - Aygün və Xumar Xanızadələr.

Allah rəhmət eləsin!

