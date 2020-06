Tramp dünyanı ''ələ'' saldı - ''Test etməsək, yoluxma sayı azalacaq''

ABŞ prezidenti Donald Tramp koronavirusa yoluxma sayının atmasında səbəb kimi gün ərzində aparılan testlərin sayının çoxluğunda görüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, COVİD 19 pandemiyası səbəbindən ən çox tənqid edilənlərdən biri olan Tramp bu dəfə də qəribə bir açıqlama ilə hiddətə səbəb olub.

''Hansı ölkədə çox test edilir orada virusa yoluxma sayı da çoxdur.Az test edib yoluxma sayını da azaltmaq olar.''-Tramp deyib.

Qeyd edək ki, ABŞ-da koronavirus virusuna yoluxanların sayı 2 milyon 162 min 864, həyatını itirənlərin sayı isə 119 min 36'ya çatıb.

Mənbə:Ensonhaber.com

