"Bakı Metropoliteni" QSC-nin hərəkət xidmətinin rəisi Etibar İsayev dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu gün səhər saatlarında vəfat edib.

Xidmət rəisinin ürəktutmasından öldüyü deyilir.

