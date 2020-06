Bu gün Bakının Xətai rayonunun bir hissəsində işıq olmayacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azərişıq" ASC-nin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Məlumata görə, rayonda aparılan yenidənqurma işləri ilə əlaqədar olaraq saat 13:00-a qədər Məhəmməd Hadi küçəsi, 71-95 ünvanlarında istehlakçıların elektrik enerjisi ilə təhcizatında qısa müddətli fasilələr yaranacaq.

