Bu gün səhər saat 07:48 radələrindən başlayaraq Şəmkir rayonu və rayonun Yuxarı Seyfəli, Mollavənd kəndlərinə leysan yağışla bərabər, 12 mm diametrində dolu yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dolu saat 07:54 radələrində sona çatıb.

